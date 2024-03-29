Последнее обновление: 29.03.2024 16:25

Глава МИД Германии не ждет скорого окончания войны РФ против Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не надеется на скорое окончание войны, развязанной РФ против Украины, и, по ее мнению, ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".

"Он ясно дает понять, что не воспринимает рациональные аргументы и ценности человечества. И он, безусловно, не хочет вести переговоры", – подчеркнула министр в интервью Tagesspiegel.

В то же время она добавила, что главе Кремля не удастся запугать мир своим "курсом дегуманизации", отметив, что Путин неоднократно испытывал единство европейцев с начала вторжения в феврале 2022 года.

"Путин ведет свою войну не только с помощью своих военных. Он также использует фейковые новости, манипуляции и целенаправленное влияние – недавнее разоблачение чешского правительства является лишь одним из примеров того, как Россия хочет подорвать наши демократии", – сказала глава немецкого МИД.

Бербок также призвала не допустить поражения Украины в этой войне.

"Невозможно представить, что произойдет, если она ее проиграет... Если Путин победит, безопасность всех нас в Европе и международный порядок также окажутся под угрозой. Поддержка Украины является нашей собственной гарантией безопасности", – добавила министр.

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