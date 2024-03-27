Автоматы по продаже баллонов со сжиженным газом появятся в Минске. Об этом сообщило Минэнерго.

Проект по их выпуску реализуется РУП «Белгазтехника». Планируется, что первый газомат, или автоматизированную установку для реализации баллонов со сжиженным газом, откроют в Минске уже в этом году. С их помощью потребители смогут менять пустые баллоны на новые.

Пока проект пилотный. Совместно с газовиками производители планируют детально изучить спрос на новый вид услуг, определить оптимальные площадки для размещения таких комплексов самообслуживания. В качестве приоритетных рассматриваются автозаправочные станции, крупные торговые объекты и рынки.

Автоматизированная установка состоит из устройства приема и выдачи баллонов и системы оплаты. С помощью электронного табло пользователь сможет выбрать необходимый по объему баллон и расплатиться банковской картой. Все комплектующие и программное обеспечение, которые здесь применены, - белорусского производства.