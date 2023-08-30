Потребление природного газа в Беларуси в 2023 году сократится на 12%

В Беларуси потребление природного газа в 2023 году сократится на 12%. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Объемы потребления природного газа в стране сокращаются. За январь-июль 2023 года газоснабжающими организациями ГПО "Белтопгаз" поставлено потребителям 9,4 млрд куб. м газа, что составляет 85% к аналогичному периоду прошлого года. В целом по году прогнозное потребление природного газа потребителями ГПО "Белтопгаз" ожидается на уровне 16,7 млрд куб. м. В прошлом году этот объем составлял порядка 19 млрд куб.м", - рассказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По его словам, основным фактором снижения объема потребления природного газа стала работа БелАЭС. С момента включения в энергосистему первого энергоблока БелАЭС выработала 18,5 млрд кВт/ч. С вводом второго энергоблока атомная станция будет генерировать такой же объем электроэнергии ежегодно, что обеспечит замещение 4,5-5 млрд куб. м газа в год.

Влияние на сокращение потребления газа оказывают и реализуемые в стране мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, увеличение использования местных видов топлива, перевод отдельных источников теплоснабжения на топливный торф и древесную щепу.

"Однако по отдельным предприятиям имеет место рост потребления природного газа в связи с увеличением объемов производства продукции, востребованной на внешних рынках и внутри страны, а также созданием новых производств, где в рамках технологического процесса также используется природный газ", - отметил министр.