Последнее обновление: 26.03.2024 18:00

Рост экономик стран Азии в 2024 году может составить 4,5%

Темпы роста ВВП в странах Азии в текущем году могут достигнуть около 4,5%. Такой прогноз прозвучал на презентации доклада "Экономические перспективы и прогресс интеграции в Азии-2024" в первый день работы Боаоского азиатского форума (БАФ) на Хайнане.

В докладе отмечается, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона продолжат свое развитие, несмотря на внешние вызовы. В 2023 году регион демонстрировал темпы роста ВВП на уровне 4,3%.

Ожидается, что страны Азии сохранят высокие темпы экономического роста и в текущем году.

Боаоский азиатский форум, который проходит с 26 по 29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность", представляет собой важное событие, называемое "Восточным Давосом". На этом форуме подписываются важные соглашения и согласовываются позиции между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и других регионов.

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