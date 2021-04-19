Экономика Азии в этом году вырастет на 6,5%

Рост экономики азиатских стран в текущем году составит не менее 6,5%, а в Южной Азии достигнет 9,7%. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на доклад, опубликованный Боаоским азиатским форумом.

В докладе под названием "Азиатские экономические перспективы и прогресс в интеграции" указывается, что этот показатель представляет собой значительный подъем по сравнению с 1,7-процентным сокращением, зарегистрированном в прошлом году.

Отмечается, что в этом году экономика стран Азии вырастет на 6,5%. А в Южной Азии этот показатель составит 9,7%, что является самым быстрым ростом в регионе.

«Авторы доклада объясняют относительно высокие темпы роста эффективной борьбой с эпидемией COVID-19 и упорядоченным возобновлением работы и производства в Китае и Республике Корея», - подчеркивается в сообщении.

Боаоский азиатский форум (также известный как «Восточный Давос») учрежден в 2001 году. Его ежегодные конференции проводятся в городе Боао китайской провинции Хайнань.