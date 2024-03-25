ГТК Беларуси подтвердил проблемы с вывозом авто из Польши

ГТК Беларуси подтвердил информацию о том, что Польша ввела ограничения на пропуск в Беларусь машин с объемом двигателя от 1,9 л.

«Польские таможенники разворачивают авто, подпадающие под определенные критерии, владельцы которых не могут доказать, что транспортные средства следуют транзитом и не будут проданы в Беларуси и России», - говорится в сообщении ведомства.

Ограничения касаются автомобилей от европейских производителей с объемом двигателя более 1,9 литра, предназначенные для экспорта в Беларусь и Россию.

По предварительной информации полная блокировка всех машин с мотором 1,9 л и выше продлится до 1 апреля.