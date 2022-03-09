Последнее обновление: 09.03.2022 22:37

Iveco прекратила поставки грузовиков в Россию и Беларусь

Итальянский производитель грузовиков Iveco Group прекратил поставки машин в Россию и Беларусь, сообщил генеральный директор компании Геррит Маркс.

Он добавил, что автопроизводитель рассматривает возможность выхода из российского совместного предприятия (Iveco-AMT занимается сборкой внедорожных тяжелых грузовиков Trakker), передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Многие иностранные компании решили приостановить деятельность в России. В частности, об этом заявили автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo, а производитель грузовиков MAN приостановил экспорт автомобилей и комплектующих в Россию и Беларусь. Производители люксовых автомобилей Ferrari и Lamborghini также решили прекратить экспорт машин в Россию.

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