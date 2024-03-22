Литва предоставила Украине системы для борьбы с дронами

Литва объявила о передаче Украине своих систем противодействия беспилотникам, сообщило Минобороны страны.

"Литва продолжает оказывать непрерывную военную поддержку Украине. 22 марта в Украину доставили литовские системы противодействия беспилотникам", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что военная помощь, которую передают Украине в рамках системы национальной обороны, включает широкий спектр вооружений, боеприпасы, дроны, антидроны, обучение войск, ремонт тяжелой техники и другую помощь, предоставляемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

"Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, который предусматривает пакет военной помощи на сумму 200 млн евро на 2024-2026 годы", – указывает Минобороны.

Ранее Литва объявила, что предоставляет 35 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.