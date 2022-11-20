Последнее обновление: 20.11.2022 10:29

В Литве собрали средства на второй морской дрон для Украины с названием "PEACE Да"

В Литве собрали средства на второй морской беспилотник для Украины, сбор на третий дрон - в процессе.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще $250 тыс. на второй под названием "Yes to peace" ("PEACE Да"). И уже имеем 40 тысяч евро на третий - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк"). Это будет лучшее трио со времен 3-х теноров" - написал Тапинас.

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