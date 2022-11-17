Литовцы купили для Украины морской беспилотник «Peace Дец»

Литовцы купили для Украины морской беспилотник под названием "Peace Дец", сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar.

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", - говорится в сообщении Тапинаса в Twitter.

"Наши наилучшие пожелания мира Российскому Черноморскому флоту. Продолжается сбор денег на еще один беспилотник из Литвы", - добавил он.