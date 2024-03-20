Беларусь в январе-феврале экспортировала в Китай 448 тысяч тонн калийных удобрений

Беларусь за январь-февраль 2024 года в Китай 448 тысяч тонн калийных удобрений на общую сумму $141,9 млн.

Об этом сообщает reform.by со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Средняя цена экспорта составляет $316,7 за тонну

Китай в январе-феврале КНР импортировала 2,64 млн т калия на $832,1 млн. Импорт в физическом выражении вырос на 26,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в стоимостном— сократился на 28,6%.

Беларусь стала третьим поставщиков калийных удобрений по итогам двух месяцев. Лидирует Россия с поставками 891,3 тыс. т на $285,3 млн., а на втором Канада — с поставками 719,9 тыс. т на $225,1 млн. долларов.