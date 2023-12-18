Последнее обновление: 18.12.2023 08:52

Беларусь пытается возобновить поставки калия в Индию

Белорусские власти пытаются разблокировать поставки калийных удобрений в Индию, которые были приостановлены из-за санкций против белорусского калия, заявил в эфире белорусского гоств посол в Индии Андрей Ржеусский.

"Перспектива восстановления поставки калийных удобрений очень актуальна и она есть. Посольство работает над тем, чтобы разблокировать поставки калийных удобрений в Индию, потому что от этого зависит цена на продукцию не только в Индии, но и в различных странах региона", - сказал Ржеусский.

Он утверждает, что Беларусь и Индия восстанавливают внешнюю торговлю, просевшую из-за санкицй против режима Лукашенко.

«Был небольшой спад, связанный с объективными обстоятельствами… и санкционное давление, которое было оказано на нашу страну, и общемировой спад в логистических цепочках, связанный с конфликтом Украины и России», - сказал Ржеусский.

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