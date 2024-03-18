Чехия на саммите предложит ЕС запретить импорт зерна из Беларуси и РФ

Чехия предложит на заседании Европейского Совета запретить импорт российского и белорусского зерна в Европейский Союз.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный в эфире Чешского телевидения, сообщает Novinky.

"Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные культуры были в списке санкций и не попадали в Европу", – сказал Выборный.

По данным Евростата, в прошлом году из России в ЕС было импортировано 1,5 миллиона тонн зерна, что больше, чем до войны в Украине. Например, Испания, где был неурожай, импортировала в разы больше.

"Нет ни одной причины, почему мы должны поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе", – добавил Выборный.

По словам министра, нет никакой опасности, что цены на продукты питания фундаментально вырастут после возможного запрета на импорт российского зерна. "Чехия имеет излишки для экспорта, излишки были во всем мире", – подчеркнул министр.