Сейм Литвы призвал запретить импорт зерна из РФ и Беларуси на уровне ЕС

Сейм Литвы 14 марта принял резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур.

За резолюцию единогласно проголосовали 107 депутатов литовского Сейма.

В ней парламентарии обращаются к Европейской комиссии с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституты – поддержать такой запрет.

Также литовский Сейм просит Еврокомиссию обеспечить сотрудничество и координацию между государствами-членами ЕС с целью эффективного и одинакового применения этого запрета на всей территории Евросоюза.

Отдельно резолюция предлагает рассмотреть возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции – использовать украинскую продукцию.

В случае неблагоприятных рыночных цен Еврокомиссии предлагается применить систему интервенций для закупки излишков зерновых в Украине, что позволит поддержать цены на зерновые и гарантировать доходы производителей.