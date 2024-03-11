Из-за кризиса в Красном море вырос спрос на транзит через Беларусь и РФ

После начала атак хуситов на грузовые суда в Красном море значительно вырос спрос на транзит через Беларусь и Россию товаров, поставляемых из Азии в Европу, пишет Financial Times.

По данным логистических компаний, с декабря запрос на перевозки вырос на 25-40%.

"Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных судоходных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, которые обычно проходят через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды", - говорится в статье. Из-за этого срок доставки из Китая в Северную Европу вырос на 7-10 дней.

Из-за санкций ЕС крупнейшие логистические компании, такие как Kuehne & Nagel (Швейцария) и Maersk (Дания), избегали использования маршрутов через Россию и Беларусь, пишет FT. В результате грузооборот только через РБ сократился за два года на 43%.

Однако после начала атак хуситов спрос на поставки по железной дороге товаров, на которые санкции не распространяются, существенно увеличился, отмечается в статье американского издания.