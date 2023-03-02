Президент Литвы призвал железные дороги страны к отказу от транзита грузов РФ и Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа считает необходимым, чтобы государственная компания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") полностью отказалась от перевозок по территории страны российских и белорусских грузов.

"Это не только коммерческая компания, но и контролируемое государством предприятие. Глава правительства, министр транспорта, руководитель "Летувос гележинкеляй" согласны, поэтому хоть завтра можно перестать их перевозить, потому что мы сами загнали себя в угол и теперь не знаем, как контролировать процесс", - заявил Науседа, которого цитирует ТАСС.

Науседа призвал не медлить с действиями: "Надеюсь на быстрое принятие решений".

Неизбежные потери литовский лидер предложил возместить активностью на других рынках. "Это станет стимулом для поиска альтернативных рынков", - отметил Науседа.