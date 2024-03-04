Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

Польша предлагает общим решением ЕС ввести запрет на импорт зерна из РФ и Беларуси

Польша выступает за совместное решение ЕС о запрете на импорт зерна из Беларуси и ЕС, заявил премьер Польши Дональд Туск.

«Я бы хотел, чтобы мы вместе, как ЕС, приняли решение о санкциях в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной продукции», - сказал Туск в понедельник на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Я убежден, что совместное европейское решение будет гораздо эффективнее, чем решения, принятые отдельными странами», - добавил он.

Туск сообщил, что Сейм Польши уже сегодня инициирует решение о санкциях против сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси.

"Сегодня я обращусь к маршалу Сейма Польши по поводу решения Сейма Польши о применении санкций в отношении российской сельскохозяйственной продукции и белорусской сельскохозяйственной продукции", - сообщил он.

Туск утверждает, что ужесточение санкций необходимо для обеспечения безопасности сельскохозяйственного рынка Польши и Европы в целом.

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