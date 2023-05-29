Польша ввела санкции против 365 белорусских чиновников и силовиков

Польша ввела санкции против 365 белорусских чиновников, силовиков и сотрудников государственных медиа, ответственных за политические репрессии в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении МВД Польши в связи с приговором журналисту Анджею Почобуту.

В санкционный список включены 159 депутатов. МВД Польши отмечает, что остальные члены парламента РБ были ранее включены в санкционные списки, таким образом рестрикции уже распространяются на всех депутатов белорусского парламента. Кроме того, в список включены 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местных администраций, 28 должностных лиц и сотрудников правоохранительных структур.

В список также вошли представители государственных СМИ, занимающиеся пропагандистской деятельностью (23 человека), спортсмены и спортивные активисты (24 человека), сотрудники белорусских офисов, государственных учреждений и предприятий (8 человек), люди, работающие в сфере культуры и науки (8 человек).

Кроме того, в список вошли предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан РФ и 1 белорус. Среди попавших под санкции 20 хозяйствующих субъектов (19 связаны с Россией и 1 связаны с Беларусью).

«Эти лица продвигали белорусский режим, а также участвовали в легитимации и поддержке репрессивной политики властей в Минске. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор в отношении Анджея Почобута, вынесенный на основании ложных обвинений», - говорится в заявлении.

«Лица, включенные в список, также занимались сбором материалов и ведением разбирательств по поводу участия белорусов в демократических протестах. Лица, включенные в санкционный список, несут ответственность за применение физических и психических пыток, избиений, запугивания и дискриминации в отношении польского меньшинства. Лица, включенные в список, также были причастны к уничтожению польских кладбищ и памятников в Беларуси. Среди тех, кого коснулись ограничения, были лица, ответственные за организацию нелегальной миграции в Польшу и страны Балтии», - также говорится в заявлении.