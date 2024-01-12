Последнее обновление: 12.01.2024 13:05

США ввели санкции против РФ за приобретение северокорейских ракет

Госдепартамент США в четверг ввел санкции против трех компаний и одной персоны из России, обвинив их в причастности к передаче северокорейских баллистических ракет российской армии.

Под ограничения попали полигон Ашулук в Астраханской области России, где обучаются зенитно-ракетные войска РФ, и военно-исследовательский комплекс Владимировка, где испытывают боевую авиацию.

Соединенные Штаты также наложили санкции на два военно-транспортных самолета Ил-76 и один Ан-124, и гендиректора российской государственной авиакомпании "224 летный отряд" Владимира Михайчика.

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