США ввели санкции против РФ за приобретение северокорейских ракет

Госдепартамент США в четверг ввел санкции против трех компаний и одной персоны из России, обвинив их в причастности к передаче северокорейских баллистических ракет российской армии.

Под ограничения попали полигон Ашулук в Астраханской области России, где обучаются зенитно-ракетные войска РФ, и военно-исследовательский комплекс Владимировка, где испытывают боевую авиацию.

Соединенные Штаты также наложили санкции на два военно-транспортных самолета Ил-76 и один Ан-124, и гендиректора российской государственной авиакомпании "224 летный отряд" Владимира Михайчика.