Народный банк Китая сохранил годовую ставку на уровне 3,45%

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня 2023 года, ее уровень также является самым низким с момента введения, передает Интерфакс.

На минувших выходных НБК не стал менять ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), оставив её на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.