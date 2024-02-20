Последнее обновление: 20.02.2024 09:16

Народный банк Китая сохранил годовую ставку на уровне 3,45%

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня 2023 года, ее уровень также является самым низким с момента введения, передает Интерфакс.

На минувших выходных НБК не стал менять ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), оставив её на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

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