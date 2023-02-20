Последнее обновление: 20.02.2023 10:32

Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65%

Народный банк Китая вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых.

НБК не меняет ставки уже шесть заседаний подряд. При этом многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы ставка может быть понижена для стимулирования роста экономики, отмечает Bloomberg.

Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе китайский ЦБ оставил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF - важный кредитный инструмент, который НБК использует для предоставления ликвидности коммерческим банкам и который напрямую влияет на его основную ставку LPR, передает Интерфакс.

НБК последний раз менял ставки LPR в августе. Тогда ставка по годовым кредитам была уменьшена на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.

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