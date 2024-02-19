Apple в ЕС грозит штраф на €500 млн за неконкурентные условия для музыкальных сервисов

Компании Apple грозит в ЕС штраф на 500 млн евро из-за ограничений на доступ к музыкальным сервисам. Об этом сообщает Financial Times.

Еврокомиссия расследует, ограничивала ли Apple стриминговые сервисы в информировании пользователей о более дешевых способах подписки за пределами "магазина приложений", откуда компания получает значительную долю от доходов.

Еще в 2019 году шведская Spotify официально пожаловалась в ЕС, что Apple ограничивает выбор и конкуренцию в "магазине приложений", снимая за все комиссию 30%, и ограничивая Spotify и подобные сервисы в возможности информировать пользователей, что подписаться на сервис можно через их официальный сайт, без этой комиссии, поэтому дешевле.

Также Spotify заявила, что собственный музыкальный сервис Apple – Apple Music – имеет искусственное преимущество, поскольку с них такая комиссия не взимается.

Apple аргументирует политику тем, что вкладывает много ресурсов в безопасность "магазина приложений", а Spotify и другие благодаря присутствию там более видимы для миллионов потенциальных клиентов.

От осведомленных с ходом расследования источников FT узнало, что в будущем заключении действия Apple планируют объявить нарушением конкуренции и обяжут предоставить другим сервисам возможность информировать пользователей о других возможностях подписки.

До сих пор Apple никогда не имела штрафов за нарушение конкуренции непосредственно от Еврокомиссии, но в 2020 году получила штраф на более миллиарда евро во Франции, который впоследствии уменьшили на две трети.