Последнее обновление: 22.05.2024 16:55

ЕС оштрафовал Apple на €1,8 млрд из-за жалобы Spotify

Компания Apple оспаривает штраф в размере €1,8 миллиарда, наложенный Европейским Союзом за препятствование честной конкуренции на рынке музыкального стриминга, включая Spotify. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple подала иск в Генеральный суд ЕС с целью отмены решения ЕС. Санкции ЕС против компании также потребовали прекратить препятствовать приложениям для музыкального стриминга информировать пользователей о более низких ценах вне App Store.

Расследование было начато после жалобы Spotify, заявившей, что Apple уничтожила их работу в App Store. Европейская комиссия выразила готовность защищать свои решения в суде. Apple отказалась комментировать, но заявила, что регуляторы ЕС не имели достоверных доказательств ущерба потребителям.

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