Последнее обновление: 19.02.2024 10:20

Резиденты «Великого камня» в 2023 году увеличили выручку на 54%

Резиденты индустриального парка «Великий камень» в 2023 году увеличили выручку от реализации товаров, работ и услуг на 53,9% до 1,14 млрд рублей.

Почти треть указанной выручки поступила из-за рубежа, сообщает Белстат.

Чистая прибыль резидентов парка достигла 69 млн. рублей и удвоилась по сравнению с 2022 годом.

За отчетный год число действующих резидентов парка увеличилось с 63 до 88, среднесписочная численность работников — до 2,7 тыс. (на 22,5%). Начисленная среднемесячная зарплата составила 3,15 тыс. рублей и выросла на 8,8%.

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