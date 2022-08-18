Власти Беларуси сообщили об экономическом буме в Великом камне

Минэкономики Беларуси опубликовало статистику об итогах работы «Великого камня» в первом полугодии 2022 года, согласно которой индустриальный парк переживает экономический бум.

В частности сообщается, что парк пополнился 8 резидентами, увеличив число зарегистрированных резидентов парка до 92 с заявленным объемом инвестиций в $1,25 млрд.

По итогам I полугодия 2022 г. в индустриальном парке в 1,4 раза возрос (в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.)

Объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,4 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года и составил 62,6 млн руб.

Выручка от реализации товаров вросла в 1,7 раза до 282,4 млн руб., производство промышленной продукции резидентов – в 1,4 раза до 194,6 млн руб., экспорт товаров – в 1,2 раза до 50,9 млн долл. На 92 компании чистая прибыль составила 34,5 млн руб., среднесписочная численность работников – более 2 тыс. человек.