Сенат США согласовал законопроект, предусматривающий $60,06 млрд на поддержку Украины

Участники переговоров в Сенате США по итогам длительных переговоров обнародовали подготовленный законопроект по обеспечению национальной безопасности

Пакет включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США "и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море".

Расходы предусматривают $10 млрд на гуманитарную помощь населению сектора Газа и Западного берега и $4,83 млрд "на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание агрессии со стороны правительства Китая". Документ также включает $8 млн на продолжение надзора за американской помощью.

Законопроект на 370 страницах был подготовлен после нескольких месяцев переговоров администрации и сенаторов от двух партий. Полная дополнительная сумма, которая включает средства на охрану границы, помощь Израилю и Украине и другие приоритеты внешней политики, составляет $118 млрд, из которых около $20 млрд запланированы на усиление охраны границы между США и Мексикой.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что намерен вынести законопроект на голосование в среду.