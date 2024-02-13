Производство сельхозпродукции в ЕАЭС снизилось на 1,1% в 2023 году

В 2023 году производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2022 годом снизилось на 1,1%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане и России.

В хозяйствах всех категорий ЕАЭС в 2023 году, по предварительным данным, валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 169,4 млн тонн (что на 11,1% меньше уровня предыдущего года), картофеля – 30 млн тонн (на 5,4% больше), овощей – 22,9 млн тонн (на 0,4% меньше).

В 2023 году в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,2% по сравнению с 2022 годом, молока – на 3%, яиц – на 0,8%. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Армении. Увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане и России, снижение – в Армении, Казахстане и Беларуси.