Последнее обновление: 08.11.2023 16:36

В ЕАЭС производство сельхозпродукции за девять месяцев снизилось на 0,3%

В январе-сентябре 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 0,3%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Армении, России и Кыргызстане, снижение – в Казахстане и Беларуси.

В государствах ЕАЭС завершается уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). По состоянию на 1 октября сбор зерна увеличился только в Армении (на 21%), в то же время в Беларуси зерна собрано на 16,6% меньше, Кыргызстане – на 18,2%, России – на 10%.

При этом увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,3%, молока – на 2,9%, яиц – на 1,2%.

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