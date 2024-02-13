Объем импорта автозапчастей в Китай упал на 12,4% в 2023 году

По итогам 2023 года объем импорта автозапчастей и комплектующих в Китай упал на 12,4% в годовом исчислении до $29,84 млрд в стоимостном выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Тем не менее в декабре 2023 года объем импорта автозапчастей и комплектующих увеличился на 9,1% в годовом исчислении до $3,01 млрд, пишет Синьхуа.

Согласно данным, в 2023 году продажи новых автомобилей в Китае впервые превысили 30 млн единиц, увеличившись на 12% по сравнению с 2022 годом.

По словам замминистра коммерции КНР Шэн Цюпина, Китай занимает первое место в мире по наличному количеству автомобилей, которое достигло 340 млн единиц.