Последнее обновление: 08.02.2024 18:00

Польские фермеры снова планируют заблокировать границу

Польские фермеры 12 февраля планируют заблокировать пункт пропуска "Зосин-Устилуг". Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы на своей странице в Telegram.

"В понедельник, 12 февраля, ожидается частичное блокирование движения. Так, для легковых транспортных средств и автобусов - пропуск должен остаться свободным, грузовые авто массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону", - отмечают в службе.

Таможенная служба 7 февраля сообщила о возможном блокировании пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин".

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