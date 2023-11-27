Польские перевозчики угрожают заблокировать все пункты пропуска на границе

Польские перевозчики пригрозили заблокировать работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной, ситуация становится более напряженной. Об этом сообщает Polsat News.

"Мы усилим протест тем, что не будем пропускать автомобили из Украины на всех пограничных переходах с Польшей", – сказал представитель польского комитета по защите перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

В то же время он допустил, что блокады всех КПП может и не состояться, потому что на переговорах "все идет в правильном направлении".

По данным телеканала, на пункте пропуска "Медыка-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров. Среднее время ожидания составляет 127 часов.

Пожарные и волонтеры в районе Перемышля предоставляют заблокированным водителям горячую пищу.

Польские водители также стоят в очередях на украинской стороне по несколько дней.

Как известно, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медыка-Шегини".