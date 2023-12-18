Польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска на границе

Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск–Ягодин". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

О начале акции протеста информация поступила от Пограничной службы Польши, уточняют в ГПСУ.

Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.

Но будут пропускать транспортные средства с грузами гуманитарного характера, относящимися к сфере безопасности, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов, добавляют в Погранслужбе.

Накануне окружной суд в Люблине разрешил польским перевозчикам возобновить блокаду крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной начиная с понедельника, 18 декабря.