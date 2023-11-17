Польские перевозчики пригрозили перекрыть еще один КПП

Представители польских автоперевозчиков заявили в четверг, что расширят пограничную акцию протеста против Украины, заблокировав еще один пункт пропуска для грузовых автомобилей – "Шегини – Медика". Об этом сообщил один из организаторов протеста Томаш Борковский агентству AFP.

Киев пока не смог достичь согласия на новых переговорах с польскими перевозчиками, которые уже почти две недели блокируют грузовые перевозки на трех основных пограничных пунктах пропуска.

Борковский сообщил, что с понедельника они расширят блокаду на пункт пропуска "Медика". Он отметил, что дальнобойщики ожидают нового раунда переговоров с польским и украинским правительствами, и "не удовлетворены скоростью" переговоров.

Многодневный протест вызвал огромные очереди по обе стороны границы.

В переговорах, состоявшихся в четверг в пограничном пункте пропуска "Дорогуск", приняли участие представители министерств инфраструктуры Украины и Польши, а также транспортного департамента Еврокомиссии, сообщили в украинском правительстве.

"Ключевым требованием протестующих является возвращение к разрешительной системе. Это требование не может быть выполнено", – заявили в Министерстве транспорта Украины.

"Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать как минимум до 30 июня следующего года", – добавили в ведомстве.

Министерство отметило, что польские протестующие "не приняли предложения", и что "стороны продолжают искать решение".

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных

Накануне Еврокомиссия предупредила, что ключевое требование польских перевозчиков – восстановление разрешительной системы для украинцев -не является юридически возможным.