Последнее обновление: 31.01.2024 19:44

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 9% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 9% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор объясняет снижение ставки сохранением в Грузии инфляции ниже целевого уровня.

"На фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции, к которой добавилось еще и снижение тарифа на электроэнергию, Национальный банк Грузии снизил прогноз инфляции на текущий год по сравнению с предыдущим. При прочих равных условиях инфляция останется ниже целевого уровня в 3% в начале 2024 года и стабилизируется около него в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

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