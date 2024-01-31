Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 9% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 9% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор объясняет снижение ставки сохранением в Грузии инфляции ниже целевого уровня.

"На фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции, к которой добавилось еще и снижение тарифа на электроэнергию, Национальный банк Грузии снизил прогноз инфляции на текущий год по сравнению с предыдущим. При прочих равных условиях инфляция останется ниже целевого уровня в 3% в начале 2024 года и стабилизируется около него в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.