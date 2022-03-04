Граждане РБ и РФ смогут открыть счета в банках Грузии при условии осуждения российской агрессии

Граждане Беларуси и России смогут открывать счета в банках Грузии только при условии осуждения военного вторжения России в Грузию и Украину.
Осуждение фиксируется в письменном виде путем подписи специальной формы, утвержденной Банком Грузии
«Если лицо, не затронутое санкциями против России, подтвердит свою позицию, подписав этот документ, то банк рассмотрит возможность сотрудничества с ним», - пояснили в Банке Грузии.
Форма Банка Грузии выглядит следующим образом:
«Я согласен с тем, что Российская Федерация является оккупантом, вторгшимся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 и 2022 годах;
Поддерживаю территориальную целостность Грузии и считаю Абхазию и Самачабло частью Грузии;
Я согласен не разделять российскую пропаганду и бороться с ней;
Я знаю, что нарушение этих требований приведет к аннулированию моего счета в Bank of Georgia.