Граждане РБ и РФ смогут открыть счета в банках Грузии при условии осуждения российской агрессии

Граждане Беларуси и России смогут открывать счета в банках Грузии только при условии осуждения военного вторжения России в Грузию и Украину.

Осуждение фиксируется в письменном виде путем подписи специальной формы, утвержденной Банком Грузии

«Если лицо, не затронутое санкциями против России, подтвердит свою позицию, подписав этот документ, то банк рассмотрит возможность сотрудничества с ним», - пояснили в Банке Грузии.

Форма Банка Грузии выглядит следующим образом:

«Я согласен с тем, что Российская Федерация является оккупантом, вторгшимся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 и 2022 годах;

Поддерживаю территориальную целостность Грузии и считаю Абхазию и Самачабло частью Грузии;

Я согласен не разделять российскую пропаганду и бороться с ней;

Я знаю, что нарушение этих требований приведет к аннулированию моего счета в Bank of Georgia.