В Беларуси утвержден порядок формирования цен на стройматериалы

Минстройархитектуры Беларуси утвердило правила формирования цен на производимые и импортируемые стройматериалы для реализации на внутреннем рынке, следует из постановления ведомства №125 от 19 декабря 2023 года.

Согласно документу, максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены на стройматериалы установлен в размере 20 процентов к плановой себестоимости без учета расходов на транспортировку.

Торговая надбавка на стройматериалы установлена в размере 15 процентов к плановой себестоимости производства и реализации без учета расходов на транспортировку, оптовая надбавка – 10% (независимо от количества участвующих посредников) к отпускным ценам.

Для импортеров предельная максимальная надбавка, подлежащая включению в отпускные цены на товары, установлена в размере 15 процентов к контрактной цене и расходам по импорту (таможенным пошлинам и сборам, страхованию груза, транспортным расходам).

На лесо- и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности, надбавки ограничены на уровне 5%.

Надбавка на стройматериалы для строительства улиц населенных пунктов, за исключением улиц - автомобильных дорог общего пользования, предельный максимальный норматив рентабельности ограничен 12%.

«В случае включения в отпускную цену товара производителями, импортерами, субъектами, осуществляющими оптовую торговлю, стоимости доставки товара до покупателя собственным транспортом применяется предельный максимальный норматив рентабельности в размере 20% к плановой себестоимости доставки», - сказано в документе.

«Не допускается повышение в текущем году отпускных цен на товары более 30 процентов в годовом выражении по сравнению с отпускными ценами, установленными на 31 декабря предыдущего года, а в случае отсутствия товаров на эту дату – на дату первого установления отпускной цены в текущем году», - также сказано в постановлении.