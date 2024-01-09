МАРТ РБ утвердил форму уведомления о ценах для производителей

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь постановлением № 76 от 29 декабря 2023 года утвердило обязательную для всех производителей форму уведомления государственных органов об отпускных ценах на новые потребительские товары.

«Утвержденная форма, разработанная МАРТ, определяет единое содержание уведомлений об установлении отпускные цены на новые потребительские товары, которое не позднее чем за пять рабочих дней до начала реализации нового потребительского товара направляется производителями в государственные органы», - говорится в комментарии ведомства.