Последнее обновление: 23.01.2024 19:38

Таможня Литвы перехватила почти полмиллиона контрабандных сигарет из Беларуси

Должностные лица Таможенного управления Службы государственных доходов во время проверки товарных поездов на границе Латвии с Беларусью за два дня предотвратили контрабанду в общей сложности 23 830 пачек сигарет (476 600 сигарет).

Сигареты были спрятаны в вагонах с грузами сухого молока и кукурузного зерна, сообщает пресс-служба СГД.

В частности, 21 января таможенный кинолог со служебной собакой обнаружил контрабандные сигареты в товарном поезде, прибывшем в Латвию из Беларуси. Проверяя состав поезда, таможенник заподозрил наличие в вагоне незадекларированных товаров.

В ходе проверки выяснилось, что в вагоне с грузом кукурузного зерна спрятаны 27 коробок сигарет NZ Gold (270 тысяч сигарет или 13 500 пачек сигарет) с марками белорусского акцизного налога.

На следующий день, 22 января сотрудники таможенного пункта "Индра" обнаружили в товарном поезде из Беларуси в контейнере среди мешков с сухим молоком 20 коробок сигарет. Было изъято 206 600 сигарет (10 330 пачек сигарет) "NZ Gold" и "Минск" с белорусскими акцизными марками.

Сумма неуплаченных налогов в госбюджет за это количество сигарет составляет примерно 97 700 евро.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование