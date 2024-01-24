Последнее обновление: 24.01.2024 16:36

Власти Польши накрыли табачных контрабандистов из Беларуси и РФ

Сотрудники Варминско-Мазурского погранотряда ликвидировали организованную преступную группу, занимавшаяся контрабандой сигарет из Беларуси и РФ.

Как сообщает пресс-службы Погранстражи Польши, по делу проходят 26 человек. Ущерб бюджету Польши за 2 года деятельности группы оценивается в $11,5 млн.

По ходатайству прокурора суд применил к лидеру и нескольким членам группы меру пресечения в виде заключения под стражу. Некоторые члены группировки находятся под наблюдением полиции, им запрещен выезд из страны. В ходе расследования в счет будущих штрафов конфискованы принадлежащая членам группы недвижимость, автомобили, наличные деньги.

Лидеру ОПГ грозит 15 лет лишения свободы, девяти обвиняемым — до 5 лет лишения свободы, остальные будут привлечены к ответственности за совершенные уголовные и финансовые преступления.

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