Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,83 копейки или 0,26%, до 3,1553 рубля при объеме торгов $1,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,18 копейки или 0,33% до 3,5735 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 505,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,96 копейки или 0,45% до 4,3838 рубля за 10 юаней при объеме торгов 8 млн. юаней.