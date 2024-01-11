Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 11 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,57 копейки или 0,49%, до 3,1603 рубля при объеме торгов $3,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,39 копейки или 0,39% до 3,5622 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 479,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,27 копейки или 0,29% до 4,4000 рубля за 10 юаней при объеме торгов 14 млн. юаней.