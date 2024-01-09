Последнее обновление: 09.01.2024 13:33

Россия передала Беларуси технологию борьбы с отмыванием преступных доходов

Департамент финансового мониторинга Госконтроля РБ сообщил о внедрении технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

"Технология передана Комитету государственного контроля Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) (Россия) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать их и детально анализировать.

В ведомстве надеются, что внедренная технология "повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков» и "поможет в проведении международных финансовых расследований".

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