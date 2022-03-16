Последнее обновление: 16.03.2022 12:00

Украина просит FATF внести Беларусь в черный список

Госслужба финансового мониторинга Украины призвала руководителей Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Беларусь в «черный список».

«Мы обращаемся к вам с просьбой признать Беларусь страной, которая своими действиями распространяет оружие массового поражения и принять решение о внесение ее в санкционный список FATF», — говорится в письме украинской службы в адрес FATF.

«По сути, территория РБ, при содействии и поддержке политического руководства этой страны, выступает плацдармом для осуществления вооруженное агрессии против Украины», — отмечается в документе.

Кроме того, Госфинмониторинг Украины просит руководство Эгмонтской группы – неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира – перекрыть доступ Беларуси к защищенному каналу связи и исключить ее из этой организации.



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