Китай ввел санкции против пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китай ввел санкции против пяти американских компаний за недавние продажи оружия Тайваню и заявил США протест, сообщил в воскресенье МИД КНР.

"Соединенные Штаты (...), продавая оружие тайваньскому региону Китая и используя различные предлоги для введения незаконных односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - говорится в заявлении официального представителя МИД.

Он отметил, что такие действия Вашингтона также угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе и серьезно ущемляют законные права и интересы китайских компаний и частных лиц, передает Интерфакс.

"Китай заявляет в связи с этим решительный протест и уже сделал США соответствующее представление", - сообщил дипломат.

Китайские власти также приняли решение ввести санкции в отношении пяти американских военных компаний, включая BAE Systems Land and Armament, Aliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat, заявили в МИД КНР.

Эти меры включают замораживание движимого, недвижимого и других видов имущества в Китае, а также запрет китайским организациям и частным лицам торговать с ними, сотрудничать и осуществлять другую деятельность.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил: "Я хотел бы подчеркнуть, что решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан непоколебима"

Он призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", международное право и основные нормы международных отношений, а также прекратить вооружение Тайваня и незаконные односторонние санкции против Пекина.

"В противном случае Китай ответит решительным и силовым противодействием", - предупредили в китайском МИД.