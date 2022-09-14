Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

США рассматривают санкции против Китая для сдерживания от вторжения на Тайвань

Соединенные Штаты рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань, при этом Европейский союз испытывает дипломатическое давление со стороны Тайбэя, чтобы тот сделал то же самое.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, обсуждения в Вашингтоне и отдельное лоббирование Тайбэем посланников ЕС находятся на ранней стадии — в ответ на опасения китайского вторжения, которые усилились по мере эскалации военной напряженности в Тайваньском проливе.

В обоих случаях идея состоит в том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в отношении чувствительных технологий, таких как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.

"Возможное введение санкций против Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции против России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой", — сказал Назак Никахтар, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США.

По словам двух источников, переговоры США о санкциях начались после того, как Россия вторглась в Украину в феврале, но приобрели новую актуальность после реакции Китая на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

США при поддержке союзников по НАТО предприняли аналогичный подход к России в январе с угрозой неуказанных санкций, но это не помогло предотвратить вторжение Путина в Украину.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что обсудило с США, Европой и другими партнерами-единомышленниками недавние военные учения Китая и "большие вызовы", которые Китай бросает Тайваню и региону, но не может раскрыть подробности.

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