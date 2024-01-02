Президент Чехии высказался за переход на евро

Президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении высказался за переход страны на евро, отметив, что пора делать конкретные шаги, которые в конечном итоге приведут к вхождению Чехии в еврозону.

"Пришло время, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства (введение евро). Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта – это логичное будущее", – сказал Павел.

Чехия, одна из семи стран ЕС, которые не используют общую валюту ЕС, взяла на себя обязательства ввести евро, когда присоединилась к Евросоюзу в 2004 году, хотя дата введения евро остается за странами-членами.