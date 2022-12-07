Последнее обновление: 07.12.2022 18:37

В Чехии заявили о неготовности к переходу на евро

Чехия не готова соответствовать критериям для вступления в еврозону, и правительству страны пока следует воздержаться от определения даты перехода на евро.

Об этом говорится в документе Минфина и Нацбанка Чехии, сообщает Euractiv.

Чехия, одна из семи стран ЕС, которые не используют общую валюту ЕС, взяла на себя обязательства ввести евро, когда присоединилась к блоку в 2004 году, хотя дата введения евро остается за странами-членами.

Но "очень маловероятно, что Чехия достигнет контрольных показателей любого из Маастрихтских критериев в 2022 или 2023 году", говорится в представленном в среду документе.

В ноябре премьер-министр Петр Фиала подтвердил журналистам, что страна не перейдет на евро при его нынешнем правительстве, добавив, что он "не договорился о принятии евро, потому что мы не считаем это реалистичным на данный момент".

Тем не менее, правительство хочет разрешить компаниям держать свои счета в евро, добавил он.



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