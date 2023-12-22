Последнее обновление: 22.12.2023 13:52

Власти Беларуси продлят мораторий на привязку аренды к иностранной валюте

Нижняя палата парламента РБ приняла в двух чтениях поправки в законодательство поправки, предусматривающие в том числе продление на 2024 года моратория на привязку аренды к иностранной валюте.

«В целях продолжения работы по девалютизации экономики, исключения возможности использования при заключении договоров аренды денежных единиц иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Беларуси», - говорится в обосновании к проекту закона.

Мораторий на право арендодателя определять в договоре размер арендной платы за пользование имуществом в иностранной валюте действует с сентября 2022 года.

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