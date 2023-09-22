Последнее обновление: 22.09.2023 12:04

Власти Минска обновили понижающие коэффициенты к ставке арендной платы

Власти Минска обновили коэффициенты, применяемые при расчете ставки арендной платы к базовой ставке, в зависимости от местонахождения на территории города Минска зданий, сооружений, рынков, находящихся в государственной собственности либо с долей более 50% в собственности государства.

Согласно решению Мингорисполкома №3716 от 7 сентября 2023 года для 1-й экономико-планировочная зоны Минска установлен коэффициент 1,0; для 2-й – 0,9; для 3-й - 0,8; для 4-й – 0,7; для 5-й – 0,6.

Решение властей Минска вступает в силу с 20 ноября 2023 года.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование