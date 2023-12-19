Bosch продаст российские заводы турецкому инвестфонду

Немецкий производитель бытовой техники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Как сообщает КоммерсантЪ, китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкий инвестиционный фонд Can Holding «предложил вдвое больше».

Bosch уволил 30 оставшихся в РФ менеджеров, которые занимались продажей техники российским ритейлерам и частично курировали параллельные поставки». Компания последовательно уходила с российского рынка, выполняя свои обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками, которым перед увольнением им выдали годовой оклад.

Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам.

По информации издания, условия сделки не предполагают обратного выкупа. Сообщается, что Bosch был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако фонд предложил даже больше. Сделка проходит одобрение ФАС.

«Как именно Can Holding собирается использовать заводы Bosch, непонятно, учитывая, что оборудование на нем изношено и не предназначено для техники другого вендора», — цитирует издание одного из собеседников, допускающего, что сделка может быть «фиктивной продажей имущества».